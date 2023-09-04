السجن من 3 لـ10 سنوات لـ3 متهمين لسرقتهم شخصا بالطريق العام فى العامرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدى سارى حنيش، رئيس المحكمة، بعضوية كل من المستشار أشرف كامل أبو زينة، والمستشار أحمد محمود إبراهيم، وسكرتير المحكمة عادل عزت، بمعاقبة كل من " ر.ر، خ" بالسجن المشدد 10 سنوات والسجن 3 سنوات لكل من " ي.ا.خ" و" ك.ا.ك"، عما أسند إليهم والزمتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالسرقة بالطريق العام.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 5257 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية اول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة العامرية اول، يفيد بقيام المتهمين بسرقة حقيبة من المجنى عليه بالطريق العام بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول، أنه حال عودة المجنى عليه " ع.ا.ع" من عمله، وكان فى انتظار أحد أقاربه بالطريق العام فؤجى بقدوم دراجة بخارية، يستقلها كل من " ر.ر، خ" و" ي.ا.خ" و" ك.ا.ك"، تسير عكس الاتجاه مسرعة، ثم قام الاول بسرقته بأن انتزع من يده حقيبتين من يده، وبداخلهما عدة شخصية ومبلغ مالى وكارنيهات جهة عمله وبطاقته الشخصية وجهاز لاب توب ولاذوا بالفرار، وبتقنين الإجرءات تم القاء القبض عليهم، وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على العهدة الشخصية ومبلغ مالى، وبضبط المتهمان الثانى والثالث عثر بحوزتهم على جهاز اللاب توب ومبالغ مالية وكارنيهات جهة عمل المجنى عليه، واقر المتهمين بارتكاب الواقعة، بأن أنفقوا فيما بينهم على اصطياد أحد ضاحياهم بالطريق العام، مستقلون دراجة بخارية، قيادة المتهم الثالث، وحيازة المتهم الثانى سلاح أبيض، وقيام المتهم الأول بنزع الحقيبتين من المجنى عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهمين.