السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لتجار مخدرات بطور سيناء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء فى جلستها المنعقدة اليوم بمحكمة طور سيناء بمعاقبة سيد .ص. م أ بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه والزمه بالمصروفات الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط لقيامه بالتنقل من مدينة إلى مدينة أخرى لترويج المواد المخدرة بأنواعها على العملاء بمدن جنوب سيناء.



صدر الحكم برئاسة المستشار ميلاد بخيت بلامون رئيس محكمة جنايات جنوب سيناء وعضوية المستشار بهاء سلامة خضر المستشار شريف إمام أحمد والمستشار احمد فاروق الشهبه ومحمود السعدنى وكيل النيابة وأمانة سر محمد عبدالستار ومينا وليم.



وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه فى يوم 23 يوليو 2023 عندما وردت معلومات سرية إلى رئيس مباحث طور سيناء بتردد أحد تجار المخدرات على مدينة طور سيناء لترويج نشطة المسموم على العملاء.



وعلى الفور تم إبلاغ مدير المباحث الجنائية بما ورد من معلومات والذى أمر بسرعة ضبط المتهم قبل ترويجية للمواد المخدرة .



وعلى الفور تم إصدار اذن من النيابة العامة لضبط المتهم ومايحوزة فى يدة وفى طيات ملابسه .

وتم عمل كمين للمتهم بمنطقة حى الزهراء بطور سيناء وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم أثناء انتظارة لتسليم بضاعتة لأحد عملائة وبتفتيشة عثر بحوزته على شنطة من القماش وبداخلها 104لفافة ورقية بفتحها تبين بداخلها مادة تشبة الهيروين وعلبة بلاستيك بداخلها 96قرص مخدر من الحبوب المخدرة وبتفتيش ملابسة عثر معه على علبة سجائر بداخلها 25قطعة صغيرة لمادة الحشيش .



وبالكشف عن شخصية تبين أنه عاطل 25سنة ومقيم بحى النور بشرم الشيخ وسبق اتهامه فى عدة قضايا مخدرات وسرقة وله مارت معلومات جنائية.



وبمو اجتهة بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتوزيعها على عملائه وأنه يتنقل بين المدن حتى لاترصده أعين رجال المباحث.



تم تحرير محضر بالواقعة برقم 1068جنايات طور سيناء وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس احتياطيا على ذمة التحقيق . وتم عرض القضية على المستشار عمر شاهين المحامى العامة لجنوب سيناء قرر إحالة القضية إلى محكمة الجنايات وقيدت برقم 557كلى جنوب سيناء . وتم إحالة القضية اليوم لبنطق بالحكم وبجلسة اليوم قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بجلستها اليوم بحكمها المتقدم



