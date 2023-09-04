السجن المشدد 15 سنة لمتهم بقتل شخص فى مركز ساقلته بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم "ا.ا.ص" بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بقتل المجنى عليه "ا.ح.ه" بالاشتراك مع آخرين بدائرة مركز ساقلته.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

وتعود أحداث القضية الى عام 2012 بدائرة مركز ساقلته عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه أثر إصابته بطلق ناري وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة وذلك أثناء قيام المجنى عليه وقوة من الشرطة بتنفيذ حكم على المتهم فقام بإطلاق النار على المجنى عليه وضباط الشرطة مما أسفر عن مقتل المجنى عليه ، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.