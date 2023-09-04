اليوم السابع
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الإثنين، 04 سبتمبر 2023 02:49 م
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السجن المشدد 10 سنوات لـ 4 متهمين بإحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 02:04 م
السجن المشدد 10 سنوات لـ 4 متهمين بإحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج هيئة المحكمة
سوهاج- عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم "خ.م.ا" عامل ، و" م.خ.م"و " م.خ.ك"و" ع.خ.م"  بالسجن المشدد 10  سنوات، لاتهامهم بأحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "ا.م.ا"بدائرة مركز المنشاة.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.
 
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2020 بدائرة مركز المنشاة عندما تلقى رئيس مباحث مركز. البلينا بلاغا من المجنى عليه، بقيام المتهمين بالتعدى عليه بالضرب بأداة وإحداث عاهة مستديمة له بنسبة 35% يسبب خلافات بينهما، وكشفت التحريات صحة أقوال المجنى عليه، حيث قام خلالها المتهمين بالتعدى عليه بالضرب بأداة على راسة محدثين إصابته والتى تسببت له في عاهة مستديمة ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.
 
 
 
 


 

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