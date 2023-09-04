السجن المشدد 10 سنوات لتاجر سيارات لاتهامه بالاتجار في الحشيش بالجيزة

كتب أحمد إسماعيل

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة تاجر سيارات بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في مخدر الحشيش بمنطقة الصف.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 469 لسنة 2023 جنايات الصف، أن المتهم "ص . ح"، 34 سنة، تاجر سيارات، في يوم 9 يناير الماضي أحرز بقصد الاتجار جوهر مخـدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم وبحوزته جـوهر الحشيش المخد، ومبلغ مالي وهاتفين محمول، وبمواجهته أقر بإحرازه للحشيش بقصد الاتجار، والهاتفين للتواصل مع عملائه من المتعاطين، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الأثمة.