اليوم السابع
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الإثنين، 04 سبتمبر 2023 06:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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الرئيس السيسى يوجه بتكامل إنشاء مدينة العدالة مع جهود التطوير بمنظومة التقاضى (إنفوجراف)

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 06:04 م
الرئيس السيسى يوجه بتكامل إنشاء مدينة العدالة مع جهود التطوير بمنظومة التقاضى (إنفوجراف) الرئيس السيسى يوجه بتكامل إنشاء مدينة العدالة مع جهود التطوير بمنظومة التقاضى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع المستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. 
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التابعة لوزارة العدل، خاصةً مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي ستضم مجمعاً مركزياً للمحاكم ومركزاً للدراسات، وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة.
 
الرئيس السيسى يوجه بتكامل إنشاء مدينة العدالة مع جهود التطوير بمنظومة التقاضى
الرئيس السيسى يوجه بتكامل إنشاء مدينة العدالة مع جهود التطوير بمنظومة التقاضى
 
ووجه الرئيس بالحرص على أن يتكامل إنشاء مدينة العدالة مع الجهود الحالية للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة، خاصةً من خلال تعزيز الكوادر البشرية والكفاءات الفنية القضائية، وكذا تطوير الجانب التقني والتكنولوجي بمنظومة عمل المحاكم على مستوى الجمهورية.

الرئيس السيسى

مدينة العدالة

منظومة التقاضى

مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية



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