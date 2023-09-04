الرئيس الجزائري يعين محمد لعقاب وزيرا جديدا للاتصال

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عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، وزيرا جديدا ليتولى حقيبة الاتصال (الإعلام).

وذكرت الرئاسة الجزائرية - في بيان اليوم - "أنه عملا بأحكام الدستور الجزائري، وعقب استشارة رئيس الحكومة.. قام الرئيس الجزائري بتعيين لعقاب محمد وزيرا للاتصال".

كان الرئيس الجزائري قد أنهى مهام وزير الاتصال السابق محمد بوسليماني في يونيو الماضي وكلف الأمينة العامة لوزارة الاتصال بتسيير شؤون الوزارة بالنيابة.

ويعد وزير الاتصال الجديد من أبرز الأساتذة الجامعيين في الجزائر، كما يعد واحدا من المحللين السياسيين البارزين، حيث يمتلك في رصيده العديد من المقالات التحليلية والدراسات الأكاديمية، والكتب في مجال الإعلام والسياسة.

ومن أبرز مؤلفاته "الحصاد المدمر للربيع العربي: هل تصمد الجزائر في وجه التحديات" و "الإعلام الاسلامي المعاصر في الجزائر".