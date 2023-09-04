الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 1.4 مليون جنيه

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 204 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بمطروح، وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام اثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية" بالإتجار فى المواد المخدرة، خاصةً مخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة الضبعة، وبحوزتهما (204 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21 كيلو جرام – سيارتين)، وبمواجهة المتهمان بالمضبوطات أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار وإستخدامهما للسيارتين فى النقل والترويج، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(1,470,000) واحد مليون وأربعمائة وسبعون ألف جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.