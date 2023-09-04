الداخلية تضبط لصوص المجوهرات بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

نجحت الدخلية في ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما سيارة مبلغ بسرقتها، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأنهم وراء إرتكاب عدد (3) وقائع سرقة سيارات ، تم إعادتهم لمالكيها عقب مساومتهم ودفع مبلغ مالى ، وبإستدعاء المجنى عليهم إتهموهما بالسرقة .

وتمكنت الجهود من ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) وبحوزته (بطارية سيارة مفاتيح ربط – إستبن) وبمواجهته , إعترف بسرقتها من داخل سيارة بأسلوب "الفك" حال توقفها بدائرة القسم ، وقيامه بمزاولة نشاطاً تخصص فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب "الفك" وإرتكاب (7) وقائع سرقة ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" وبإستدعاء المجنى عليهـــم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة .

وأسفرت الجهود عن ضبط (إحدى السيدات) بدائرة قسم شرطة الجمالية وبحوزتها مشغولات ذهبية عبارة عن (٢ سلسلة - دلاية - إنسيال - خاتم - مصحف ذهب - ساعة يد) ، وإعترفت بسرقتهم من مسكن (إحدى السيدات، مقيمة بالجيزة) بأسلوب المغافلة حال قيامها بتنظيف الشقة محل سكنها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق