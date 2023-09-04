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الداخلية تضبط شحنة مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 11:32 ص
الداخلية تضبط شحنة مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط (عنصرين من العناصر الإجرامية ، لأحدهما معلومات جنائية) لقيامهما بالاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهما (عدد 500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام) وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس.
 
وبمناقشتهما أرشدا عن (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) لمعاونته لهم فى الترويج للمواد المخدرة "أمكن ضبطه" بدائرة قسم شرطة فيصل، وبحوزته (كمية لمخدر الأفيون وزنت كيلو جرام) .
 
وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار وإستخدام سيارتين فى النقل والترويج .
 
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3,600٫000) ثلاثة ملايين وستمائة ألف جنيه تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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