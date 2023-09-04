اليوم السابع
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الداخلية تضبط سلاحا ومخدرات فى حملات أمنية

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 11:41 ص
الداخلية تضبط سلاحا ومخدرات فى حملات أمنية حملات أمنية _أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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نجحت الداخلية في ضبط (9) قضايا مخدرات "إتجار" وسلاح.. بإجمالى (8,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 5 كيلو جرام من مخدر البانجو - كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الشابو - فرد محلى "طلقة لذات العيار") بحوزة 9 متهمين "لـ 3منهم معلومات جنائية" وتنفيذ (646) حكم قضائى متنوع.
 
وأسفرت الجهود عن ضبط (5) قضايا مخدرات "إتجار".. بإجمالى (8,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 12,500 كيلو جرام من مخدر البانجو – 3 كيلو جرام من مخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين) وكذا ضبط (2 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (5) متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية".
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

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