الخارجية الأمريكية تهنئ سان مارينو بمناسبة ذكرى اليوم الوطني

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، إن جمهورية سان مارينو تعد مثالا دائما للحكم الذاتي والاستقلال للأشخاص المحبين للحرية في جميع أنحاء العالم.



وأضاف بلينكن في بيان صحفي وفقا لما أورده الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية- "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم بخالص تمنياتي الحارة لشعب وحكومة سان مارينو بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لها".



وأوضح أن الاحتفال باليوم الوطني لسان مارينو يأتي معه تأسيس أقدم جمهورية موجودة في العالم.



وأشار وزير خارجية أمريكا إلى أنه "على مر القرون، كانت جمهورية سان مارينو بمثابة مثال دائم للحكم الذاتي والاستقلال للأشخاص المحبين للحرية في جميع أنحاء العالم".



وأشاد بلينكن بالعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وسان مارينو التي تحددها القيم والمبادئ المشتركة، معربا عن تطلعه إلى مواصلة العمل مع سان مارينو بشأن التجارة الدولية وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.



وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن"الولايات المتحدة فخورة باعتبار سان مارينو صديقا وشريكا، وتتمنى لشعب سامارينوس عيدا سعيدا لسان مارينو وسنة ناجحة في المستقبل " .