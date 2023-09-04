وقال رئيس مجلس قروى طورة طارق قبها - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن سلطات الاحتلال، هدمت منزل المواطن أحمد محمد خضر قبها قيد الإنشاء، ومساحته 120 مترا مربعا، بحجة عدم الترخيص .

وأشار إلى أن صاحب المنزل كان قد قدم استئنافا ضد عملية الهدم سابقا، ولم يتسلم قرارا بالهدم من محكمة الاحتلال.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال أخطرت 13 منزلا في القرية تمهيدا للهدم، بحجة عدم الترخيص .

من جهة أخرى، أصيبت امرأة فلسطينية بشظايا الرصاص الحي، اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة طمون جنوب طوباس .

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن امرأة (60 عاما) أصيبت بشظية في الرأس، وُصفت حالتها بالمستقرة، ونُقلت إلى المستشفى.

وفي سياق متصل، قال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن الاحتلال اعتقل الشاب رضا علي بني عودة (25 عاما)، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه في طمون.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مواطنين اثنين من قرية دير سامت، جنوب غرب الخليل.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر توفيق الحروب، ونجله أحمد، من قرية دير سامت، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما .

وأضافت أن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية عند مداخل مدينة الخليل وبلداتها، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم شابين من مخيم عسكر الجديد، شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم فجرا، واعتقلت الشابين نهاد أبو كشك، وهشام علي جاد الله، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، كذلك مواطنين اثنين من بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت حسن أبو الريش ومجد الكلوني، بعد أن داهمت منزليهما في البلدة وعبثت بمحتوياتهما.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في العيزرية وأبو ديس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ثلاثة مواطنين فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة، بينهم امرأة.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوة عسكرية اقتحمت بلدة كوبر شمال غرب رام الله، واعتقلت حنان صالح البرغوثي شقيقة الأسير نائل البرغوثي، وياسر فحل البرغوثي بعد أن داهمت منزليهما.

وذكرت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر مالك شرقا، واعتقلت محمد سمير المصري (19 عاما) بعد أن داهمت منزل ذويه.

كانت مواجهات قد اندلعت في بلدة كوبر بين الشبان وقوات الاحتلال، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت دون أن يبلغ عن إصابات.