الإعدام لصاحب الكافيه المتهم بقتل زوجته داخل مسكن الزوجية في النزهة

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالإعدام شنقا على صاحب كافيه متهم بقتل زوجته طعنًا بالسكين داخل شقتهما بسبب خلافات أسرية في النزهة، وذلك بعد أن تمت إحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، وتم أخذ الرأي الشرعي فيه والذى قضى بعقوبة الإعدام.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها في النزهة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبين العثور على جثة سيدة بها عدة طعنات متفرقة بجسدها داخل شقتها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن زوجها قام بقتلها وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.