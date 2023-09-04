الأرصاد تحذر من ارتفاع متوقع بدرجات الحرارة ذروته الخميس والجمعة.. فيديو

كتب محمود راغب

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة وحتى نهاية الأسبوع وذلك تزامنا مع آخر أيام فصل الصيف.

وأشارت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن البلاد شهدت تحسن فى درجات الحرارة بداية من شهر سبتمبر فى ظل نشاط الرياح الذى يعمل على تلطيف الأجواء.

وحذرت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أنه من المتوقع من يوم الأربعاء المقبل أن تتأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية مرتفعة فى درجة حراراتها قادمة من شبه الجزيرة العربية وامتداد فى مرتفع جوى كل ذلك يعمل على ارتفاع فى درجات الحرارة، لافته إلى أن ذروة الارتفاعات ستكون الخميس والجمعة، ومتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة وقت الذروة 38 درجة فى الظل والمحسوسة 40 درجة .

وكشف أن ارتفاعات درجات الحرارة مستمرة حتى الأحد المقبل، موضحة أن ارتفاع درجات الحرارة سيمتد لدرجات الحرارة الصغرى أيضا.

وتابعت : مع ارتفاع درجات الحرارة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة وقت الظهيرة ، واصطحاب غطاء الرأس وعدم الوقوف تحت أشعة الشمس لفترات طويلة ، تناول قدر كبير من المرطبات والمياه ، ومتابعة النشرات الجوية بشكل يومى خاصة فى شهر سبتمبر الذى عادة ما يتخلله تقلبات جوية ما بين ارتفاعات وانخفاضات .

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الثلاثاء، ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، حار على السواحل الشمالية ، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على مطروح والسلوم.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء : القاهرة العظمى 35 درجة والمحسوسة 38 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 والصغرى 28 درجة.

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و13 ساعة 52 دقيقة.