الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من الأربعاء والعظمى بالقاهرة تصل 39 درجة

كتب محمود راغب

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض البلاد بداية من الأربعاء المقبل لارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.

ووفقا لخريطة التنبؤات الجوية متوقع أن تصل درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع العظمى على القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة، والسواحل الشمالية العظمى 36 درجة المحسوسة 36 درجة، وجنوب سيناء العظمى 43 درجة المحسوسة 45 درجة، و شمال الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة.

ويشهد اليوم الإثنين، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية ، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 والصغرى 28 درجة .

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.