اعترافات لصوص إطارات المركبات بالقليوبية: سرقنا المخزن ليلا بأسلوب التسلق

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن العاطلين المتهمين ب سرقة 36 إطارات مركبات وبطارية، اعترفا بارتكاب الواقعة باسلوب التسلق.

واوضحت التحقيقات، أن المتهمان اعترفا بوضع خطه محكمه لسرقة المخزن بعد ان تاكدا غياب العمال والمارة عن مكان تواجد المخزن محل واقعة السرقة فى الساعات المتأخرة من الليل ، وقررا إحضار سيارة ربع نقل وتوجها لمكان المخزن ، وتسلق أحدهم وتمكن من الدخول، وكسر قفل باب المخزن ووضعا المضبوطات فى صندوق السيارة وفرا هاربين.

ونجحت الداخلية في ضبط مرتكبى واقعة سرقة محتويات مخزن بالقليوبية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من (أحد الأشخاص بالقليوبية - مقيم بدائرة القسم) بسرقة بعض محتويات مخزن كائن بدائرة القسم عبارة عن (36 إطارات مركبات - بطارية دراجة نارية).

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (شخصين - لهما معلومات جنائية) ، وكذا (عميل مسروقات "سىء النية " – له معلومات جنائية - جميعهم مقيمين بدائرة القسم)، وبمواجهتهم أقر الأول والثانى بارتكاب واقعة السرقة وبيع المسروقات للثالث كما أرشد الأخير عن المسروقات.