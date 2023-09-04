استشارى جلدية تقدم روتين العناية بالبشرة اليومى لإشراقة وجه مثالية

كتبت مروة محمود الياس

إشراقة وجهك تبدأ منذ الصباح، فإذا أردت أن تتمتعي ب بشرة نظيفة خالية من العيوب، ويصبح وجهك مشرقًا صحيًا لا ذبول فيه، فعليك الاستمرار على روتين تنظيف وعناية صباحى يومى، لا تتخلى عنه أبدًا.

ما هى خطوات الروتين الصباحى المثالى للحصول على بشرة مشرقة؟

تقدم لنا اليوم الدكتورة ابتسام محمد استشارى جلدية، روتينا صباحيا جيدا يجب أن تتبعه المرأة للعناية ببشرتها، وأهم خطواته: هل يتم غسل الوجه بالغسول أو الصابون بمجرد الاستيقاظ من النوم؟

لا تبدئي يومك أبدًا بغسيل الوجه بالغسول أو الصابون أو أى مستحضرات أخرى، عليك بدء اليوم بغسيل وجهك بالمياه الباردة وتمريرها لبضعة دقائق على بشرتك جيدًا.

ثانيًا: اختارى نوع المرطب المثالى وفقًا لاحتياج بشرتك، سواء جافة أو مختلطة أو دهنية، ضعى كمية مناسبة، ولا تنسى الرقبة. هل لابد من وضع واقى الشمس على البشرة بعد سيروم الترطيب؟ بعد المرطب والسيروم يأتى دور الواقي الشمسى إذا كنت تتجهزين للذهاب إلى العمل أو الجامعة، ضعى كمية كبيرة منه، والحركات قوية دائرية قومى بتوزيعها، ثم اتركيه ما لا يقل عن بضع دقائق حتى يجف تمامًا.

لا تنسى ترطيب تحت العين بكريم خاص بها، وكذلك تركيب الشفاه بزبدة الكاكاو أو المرطب الخاص بها.