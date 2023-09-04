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ارتفاع الحرارة ورطوبة عالية ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 10:44 ص
ارتفاع الحرارة ورطوبة عالية ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل درجات الحرارة
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 4 سبتمبر حتى السبت المقبل 9 سبتمبر 2023، لتشهد البلاد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى : 
 
- الاثنين 4 سبتمبر : 
 
فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة .
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة .
 
ارتفاع فى نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم .
 
- الثلاثاء 5 سبتمبر : 
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
 
- الأربعاء 6 سبتمبر : 
 
اعتبارا من الأربعاء 6 سبتمبر ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
 
- من الخميس 7 سبتمبر إلى السبت 9 سبتمبر : 
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
 
 
 
 

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