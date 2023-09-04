إصابة فتاة وطفلة إثر انقلاب دراجة بخارية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيبت فتاة وطفلة بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب الدراجة البخارية التى يستقلونها أمام كوبرى المشاة بالبعالوة دائرة مركز القصاصين بالإسماعيلية وتم نقل المصابين الى مستشفى القصاصين المركزى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية أمام كوبرى المشاة بالبعالوة دائرة مركز القصاصين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارتين إسعاف بإشراف الدكتور مصعب البدراوى مدير مرفق إسعاف محافظة الاسماعيلية الى مكان الحادث الذى اسفر عن اصابة كلا من ريهام عبد الله رباح 20 عاما مقيمة البعالوة مصابة اشتباه كسر بالقدم اليسرى اشتباه كسر بالضلوع واشتباه كسر بالزراع الأيسر والطفلة فريده محمد حسن 4 شهور مصابة غيبوبة تامة اشتباه نزيف داخلي بالبطن والمخ.

على الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزى لإسعافهم ورعايتهم طبيا وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.