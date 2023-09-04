إصابة عامل بطلق نارى بالصدر أثناء العبث بسلاح نارى فى البلينا جنوب سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

استقبل مستشفى البلينا المركزى جنوب محافظة سوهاج عامل يبلغ من العمر 22 سنة مصابا بطلق نارى بالصدر من الناحية اليسرى وذلك على إثر قيامه بالعبث بسلاح نارى غير مرخص أثناء تواجده بالمنزل تم ضبط السلاح المستخدم بإرشاد المصاب وتم إجراء الطبية العاجلة له.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بإصابة عامل بطلق نارى وتم نقله للمستشفى وذلك إثناء قيامه بالعبث بسلاح نارى أثناء تواجده بالمنزل.

وعقب الإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بورود إشارة من مستشفي البلينا المركزي لمركز البلينا بوصول المدعو عبد الرحيم ا م ع 22 سنة عامل ومقيم دائرة المركز مصاباً " بطلق ناري بالصدر من الناحية اليسري ".

وبسؤال والده المدعو أحمد م ع ا 54 سنة سائق ومقيم بذات الناحية بأنه أثناء تواجده ونجله المذكور بالمنزل وحال عبثه بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقه عن طريق الخطأ نجم عنها إصابة نجله المذكور ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك وتم ضبط السلاح المستخدم تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.