إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة المساكن والمحال التجارية في روض الفرج

كتب عبد الله محمود

أحالت نيابة روض الفرج عاطل إلى محكمة الجنايات، لمحاكمته بتهمة سرقة المساكن والمحال التجارية بأسلوب التسلق وكسر الباب بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج من ضبط عاطل لسرقته المساكن بدائرة قسم شرطة روض الفرج، حيث عثر بحوزته على كمية كبيرة من المشغولات الذهبية، وبمواجهته اعترف بتخصيص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن والمحال التجارية، متخذا من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الآثم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بإحالته للمحاكمة الجنائية عقب انتهاء معه.