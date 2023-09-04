أوكرانيا تعلن استعادة أراضي على الجبهة الشرقية والتقدم نحو الجنوب

وكالات

أعلنت أوكرانيا، الاثنين، أن قواتها استعادت مزيدا من الأراضي على الجبهة الشرقية وتتقدم جنوبا في إطار هجومها المضاد على القوات الروسية، في وقت أعلنت روسيا إحباط هجوم شنته كييف بطائرات مسيّرة على أراضيها.

وذكرت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع أن القوات الأوكرانية استعادت الأسبوع الماضي نحو 3 كيلومترات مربعة من الأراضي حول مدينة باخموت الشرقية التي سيطرت عليها القوات الروسية في مايو بعد أشهر من القتال الضاري، وفق "رويترز".

وتحدثت ماليار عن "نجاح" لم تحدده في اتجاه قريتي نوفودانيليفكا ونوفوبروكوبيفكا في منطقة زابوريجيا بجنوب البلاد، لكنها لم تذكر تفاصيل.

وكتبت على تطبيق "تلجرام" أن أوكرانيا استعادت حتى الآن حوالى 47 كيلومترا مربعا من الأراضي منذ بدء هجومها المضاد في أوائل يونيو.

ولم تؤكد روسيا المكاسب الأوكرانية.