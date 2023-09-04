اليوم السابع
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أمن الجيزة يكشف هوية المتهم بسرقة مدرسة في مدينة 6 أكتوبر

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 10:43 ص
أمن الجيزة يكشف هوية المتهم بسرقة مدرسة في مدينة 6 أكتوبر سرقة _أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عن هوية المتهم بسرقة مدرسة بمدينة 6 أكتوبر، حيث تبين أن حارس المدرسة وراء سرقتها، وأرشد عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض مدرسة بمدينة 6 أكتوبر، لسرقة بعض الأجهزة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن حارس المدرسة وراء ارتكاب الواقعة. 
 
ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. 
 

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