أستاذ بـ"علوم طنطا" يفوز بجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب

فاز الدكتور محمد أحمد العيسوى الأستاذ بكلية العلوم بجامعة طنطا بجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب فى دورتها (41) للعام 2023 عن حقل العلوم التكنولوجية والزراعية بموضوع "الأمن الغذائي" على مستوى الوطن العربي.

هنأ الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الدكتور محمد العيسوى لفوزه بالجائزة موضحا أن الجامعة تفتخر بعلمائها الذين يحصدون الجوائز فى المنتديات العلمية الدولية مشيرا إلى أن ذلك يعكس جودة البحث العلمى وتطوير منظومة البحث العلمى والنشر الدولى بالجامعة وتحفيز علمائها وباحثيها على الإبداع والابتكار وحصاد المزيد من الجوائز فى المنتديات العلمية المحلية والدولية

جدير بالذكر أن جائزة مؤسسة عبد الحميد شومان للباحثين العرب هى أول جائزة عربية، تعنى بالبحث العلمى فى جميع أنحاء الوطن العربى وتحتفى بالباحثين العرب منذ انطلاقها فى العام 1982، وتُمنح تقديرًا لنتاج علمى متميز عالميًا يؤدى نشره إلى زيادة المعرفة العلمية والتطبيقية فى حقول العلوم والتكنولوجيا المختلفة والإسهام فى حل المشكلات التى تواجه العالم اليوم، إضافة إلى التميز فى أنشطة ومخرجات التدريس وخدمة المجتمعات فى العالم، وقد تنافس على الجائزة هذا العام 505 باحثين، وفاز فى مجالاتها المختلفة (13) باحثًا وباحثة من مختلف الجنسيات العربية.