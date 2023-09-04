آلاف المعلمين فى كوريا الجنوبية يحتجون رفضا لمضايقات الطلاب وآبائهم

كتبت رباب فتحى

نظم آلاف المعلمين في كوريا الجنوبية احتجاجًا جماعيًا على المضايقات واسعة النطاق من قبل الآباء المتعجرفين والطلاب الجامحين، وهو ما أدى إلى انتحار بعض الموظفين، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أنه تم توثيق مشكلة التنمر والعنف بين الطلاب في البلاد بشكل جيد. لكن المعلمين يطالبون الآن بحماية أفضل لأنفسهم وسط غضب متزايد بشأن سوء معاملة أعضاء هيئة التدريس، بما في ذلك اتهامهم بإساءة معاملة الأطفال بسبب تأديب الطلاب.

وقال مدرس في مدرسة ابتدائية يدعى كوه لصحيفة "الجارديان": "إن حقوق المعلم لا تقل أهمية عن حقوق الطلاب. نحن أيضًا نتعرض للمضايقات من قبل أولياء الأمور والطلاب، ويجب أن يتوقف هذا."

وحضر ما يقدر بنحو 15 ألف شخص يرتدون ملابس سوداء مسيرة يوم الاثنين خارج الجمعية الوطنية في العاصمة سيول. وذرف بعض الحضور الدموع أثناء قراءة الخطب بصوت عالٍ على المسرح. ونظمت مسيرات أخرى في جميع أنحاء البلاد.

وأخذ العديد من المعلمين إجازة لحضور الاحتجاجات يوم الاثنين، وأفادت التقارير بإغلاق بعض المدارس مؤقتًا، على الرغم من إعلان السلطات أن هذه الأفعال غير قانونية وهددت بعواقب قانونية.

وقالت كيم، التي أرادت الكشف عن هويتها فقط من خلال لقبها، إنها جاءت إلى مسيرة سيول لإظهار الدعم. وقالت: "للمعلمين دور فعال في تشكيل مستقبل أطفالنا. من المفترض أن تكون المدارس آمنة، وليس الأماكن التي يتعرض فيها المعلمون للإساءة."

واندلعت حركة المعلمين بعد وفاة مدرسة ابتدائي تبلغ من العمر 23 عامًا في يوليو. تم العثور عليها ميتة في مدرستها في سيول في انتحار واضح بعد أن أعربت عن قلقها بشأن شكاوى من الآباء المسيئين لها.

ومنذ ذلك الحين، ينظم المعلمون في جميع أنحاء البلاد اعتصامات ومظاهرات في نهاية كل أسبوع حدادًا على وفاتها والمطالبة بتحسين الحقوق، مما أدى إلى مظاهرة في نهاية الأسبوع في سيول حيث تجمع ما يصل إلى 200 ألف معلم.

ويصادف يوم الاثنين مرور 49 يومًا على وفاة المعلمة، وهو يوم مهم في طقوس الجنازة وفقًا للعديد من التقاليد البوذية. وأدت التقارير التي وردت في الأيام الأخيرة عن العديد من حالات انتحار المعلمين الواضحة إلى زيادة الغضب بشأن سوء معاملة المعلمين.

حتى يونيو، توفى 100 معلم بالانتحار في كوريا الجنوبية منذ عام 2018 - 57 منهم يدرسون في المدارس الابتدائية، وفقًا للبيانات الحكومية.