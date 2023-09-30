16 مدرسة جديدة تدخل العام الدراسى الجديد بقرى برج العرب بالإسكندرية

استعدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية ،لاستقبال طلابها للعام الدراسي الجديد غدا السبت، بقيادة الدكتور عربي ابو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، بعدد 2805 مدرسة لاستقبال مليون و440 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية والسنوات الدراسية المختلفة ، فى الادارات التعليمية الفرعية ، فضلا عن اتمام الصيانة البسيطة والشاملة فى 96 مدرسة موزعة على الإدارات الفرعية.

كانت محافظة الإسكندرية ،أعلنت عن الانتهاء في إنشاء جديد وتوسعات ورفع كفاءة وصيانه في عدد 16 مدرسة بقري برج العرب القديمة وقرية بهيج وقرية ابوصير وقرية الغربينات ،ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

وأشارت محافظة الاسكندرية، إلى أن عدد 14 مدرسة التى تمت فيها أعمال التوسعات ورفع الكفاءة هى ( مدرسة برج العرب الإبتدائية - ومدرسة الزراعة الثانوية المشتركة - مدرسة نصر محمد رواق - مدرسة نجع العقارى - مدرسة الميثاق - مدرسة عوض مبارك - مدرسة العزايم - مدرسة المأمون - مدرسة عبد ربه خالد - مدرسة الصحفاق – مدرسة الغربانيات تعليم أساسى – مدرسة الجورية - مدرسة السلام - مدرسة أبو بكر الصديق) ،بالاضافة أنه تم إنشاء جديد لمدرستين (نجع مصباح- مراقيا الجنوبية) بقريتي الغربانيات وأبو صير نظرا لحاجة الأهالي لوجود مدارس.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، أن تلك المبادرة الوطنية التي أطلقتها الدولة تهدفُ إلى تحسين الظروف المعيشية لأهالي تلك القرى وتوفير حياة كريمة لهم،حيث تشمل جوانبَ مختلفة (صحية واجتماعية ومعيشية وتعليمية)، لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً.