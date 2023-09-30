118 مليار جنيه حجم الإنفاق على التعليم خلال 2023 و1.8 مليار لتعيين 30 ألف معلم

كتب ـ محمود طه حسين

كشف تقرير الرؤية والإنجاز "حكاية وطن" عن حجم الإنفاق على التعليم قبل الجامعي خلال العام المالى 2022,2053، حيث وصل إلى 118 مليار جنيه وتخصيص 1.8 مليار جنيه لتعيين 30 ألف معلم خلال 2023 و500 مليون دولار دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم قبل الجامعى بمصر، موضحة أن عدد الفصول الدراسية 2023، وصل إلى 552 فصلا مقابل 4664 فصلا العام الدراسى 2013ـ 2014.

وأكد التقرير، أنه إدراكا من الدولة بأن إتاحة التعليم وتطويره، ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار اهتمامها المتنامي بهذا الملف الاستراتيجي، أولت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على مدار السنوات التسع الماضية، أهمية خاصة إتاحة التعليم للجميع، من خلال تنفيذ عدة مسارات، وإتاحة التعليم ركزت الدولة على:

إنشاء وتطوير المدارس: حيث تم تنفيذ عدد 7630 مشروعا بعدد 117591 فصلا بتكلفة 39 مليار جنيه.

- محو الأمية: تم محو أمية 5 ملايين فرد وتم إصدار أكثر من مليون شهادة محو أمية.

- التابلت: تم تسليم 3.3 مليون تابلت مزود بشريحة إنترنت 4G لطالب الصف الأول الثانوي.

- التكنولوجيا فـــي العملية التعليمية: تـــم تجهيـــز 9246 معملا، وتوفيـــر 36210 شاشـــات ذكية و27439 فصلا مطورا في 2476 مدرسة ثانوي عام.

- التغذيـة المدرسـية: تـم اسـتفادة 5,72 مليـون تلميـذ سـنويا.

- حياة كريمة: تم تنفيذ 2432 مشروعا بالقري الأشد احتياجا.

- التوسع في المدارس المصرية اليابانية؛ حيث تم إنشاء وتشغيل51 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية، وسيتم تفعيل المكون الخاص بتطبيق النموذج الياباني على 100 مدرسة حكومية بمبادرة حياة كريمة وتم تحديد 30 مدرسة منها كمرحلة أولى.