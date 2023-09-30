10 سنوات إنجاز.. 5000 وحدة سكنية و204 عمارات جديدة لخدمة الشباب بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

حصلت محافظة الأقصر ، على دعم كبير فى 10 سنوات من الإنجاز، بقطاع المجتمعات العمرانية والإسكان الإجتماعى، حيث تم العمل بقطاع الإسكان لدعم الشباب عبر طرح 5000 وحدة سكنية وعمل 204 عمارة جديدة بالقرى.

وحققت محافظة الأقصر، سلسلة من النجاحات فى قطاع الإسكان فقد تم الإنتهاء من أعمال 78 عمارة بالمدامود الزينية، وتم استلام المشروع بالكامل من وحدات سكنية وشبكة مرافق (تغذية الصرف الصحي- كهرباء –وشبكة الطرق وتنسيق الموقع).. وجاهزة للافتتاح، وتم الطرح ضمن الإعلان عن طرح 5000 وحدة سكنية.

أما فى الإسكان الاجتماعى على مستوى المحافظة تم عمل ما يلي:- (10 عمارة بالضبعية + 12 عمارة بوصلة الصحراوى -بالقرنة ، 17 عمارة + 8 عمارة بأبو قليعى + 18 عمارة بالرياينة - بأرمنت ، 21 عمارة بالدير+ 10 عمارة + 11 عمارة بتوماس وعافية – باسنا ، 20 عمارة – بالطود ، 77 عمارة بمدينة الشمس ..المدامود بالزينية ).

ويتم التقدم وفقاً للشروط التالية:- (الوحدات المتاحة نظام ثلاث غرف وصالة كاملة التشطيب على مساحة 90 متر 2 شاملة نصيب الوحدة في الخدمات، ومواقع الوحدات المتاحة بالمحافظة كما يلي: (المدامود (مدينة الشمس) بجوار مدخل مدينة طيبة - الطود بجوار مبنى النزل الدولي للشباب - وصلة الصحراوي بالقرنة - حاجر الضبعية بمركز القرنة - أبو قليعي بأرمنت - حاجر الرياينة بأرمنت - توماس بإسنا - الشغب بإسنا - الدير بإسنا).

ويمكن حجز الوحدات للأفراد أو الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية المسجلة والمصانع كسكن للعاملين بها، والهيئة العامة للتعاونيات البناء والإسكان والجمعيات التعاونية المسجلة لديها، ويكون المتقدم شخصاً طبيعياً يحمل الجنسية المصرية، ويمكن تقديم الطلبات لأبناء المحافظة والمقيمين بها وكذا المحافظات المجاورة، والأولوية في الحجز لأبناء المحافظة الموجود بها الوحدة السكنية أو بها مقر عمله، وألا يكون قد سبق للمتقدم الحصول على وحدة سكنية مماثلة أو تخصيص أرض أو الاستفادة بقرض تعاوني أو دعم من مشروع الإسكان.