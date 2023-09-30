اليوم السابع
Ads
السبت، 30 سبتمبر 2023 12:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

10 سنوات إنجاز.. 5 مليارات جنيه استثمارات بمشاريع مياه الشرب والصرف بالمنوفية

السبت، 30 سبتمبر 2023 11:46 ص
10 سنوات إنجاز.. 5 مليارات جنيه استثمارات بمشاريع مياه الشرب والصرف بالمنوفية محطة مياه
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعد قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، من القطاعات العامة، وشهد هذا القطاع طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية فى معظم قرى ومدن المحافظة.
 
أكد محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب الصرف بمحافظة المنوفية،  أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح مقاليد الحكم فى البلاد تشهد معظم القطاعات تطوير كبيرا فى جميع محافظات الجمهورية عامه ومحافظ المنوفية خاصة.
 
وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية ، أن تطوير جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي كونها تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر كان من ضمن المشاريع الهمة التى يتم العمل بها ، وذلك من خلال رفع كفاءة مشروعات البنية التحتية لمشروع خدمة الصرف الصحي وتوصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات وتغيير واقعهم إلى الأفضل، بلغت قيمة الاستثمارات لهذا القطاع ما يزيد عن 5 مليار جنيه خلال السنوات الأخيرة، حيث تم إنشاء وإحلال ورفع كفاءة 12 محطة معالجة ،51 محطة رفع، والانتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحي  وشبكات الانحدار لـ  64 قرية، فيما تم الانتهاء من مد شبكات صرف صحى بطول 1125 كيلو متر، وإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بـ 200 قرية  ليصبح إجمالي القرى المخدومة بمرفق الصرف الصحي 157 قرية.
 
 
 
 

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

اخبار المنوفية

مشروعات الصرف الصحى



الموضوعات المتعلقة

10 سنوات إنجاز.. أكبر محطة كهرباء فى مصر ببنى سويف بطاقة 4800 ميجا وات

السبت، 30 سبتمبر 2023 11:40 ص

10 سنوات إنجاز.. 11 معلومة عن مشروعات محطة مياه إسنا والترعة والغريرة بالأقصر

السبت، 30 سبتمبر 2023 11:24 ص

10 سنوات إنجاز.. نجاح كبير بإنشاء 13 مجمع خدمات حكومية فى قرى الأقصر

السبت، 30 سبتمبر 2023 11:18 ص

10 سنوات إنجازات.. 30 يونيو وهبت مصر الحياة ومنحت أفريقيا قوة مصر.. 2020 كافحت كورونا مع 30 بلدا أفريقيا.. 2022 عرضت معاناة القارة من التغير المناخي فى قمة شرم الشيخ.. 2023 استضافت اجتماعات بنك التنمية الأفريقي

الجمعة، 30 يونيو 2023 02:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة