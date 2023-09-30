10 سنوات إنجاز.. 5 مليارات جنيه استثمارات بمشاريع مياه الشرب والصرف بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

يعد قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية ، من القطاعات العامة، وشهد هذا القطاع طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية فى معظم قرى ومدن المحافظة.

أكد محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب الصرف بمحافظة المنوفية، أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح مقاليد الحكم فى البلاد تشهد معظم القطاعات تطوير كبيرا فى جميع محافظات الجمهورية عامه ومحافظ المنوفية خاصة.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية ، أن تطوير جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي كونها تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر كان من ضمن المشاريع الهمة التى يتم العمل بها ، وذلك من خلال رفع كفاءة مشروعات البنية التحتية لمشروع خدمة الصرف الصحي وتوصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات وتغيير واقعهم إلى الأفضل، بلغت قيمة الاستثمارات لهذا القطاع ما يزيد عن 5 مليار جنيه خلال السنوات الأخيرة، حيث تم إنشاء وإحلال ورفع كفاءة 12 محطة معالجة ،51 محطة رفع، والانتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحي وشبكات الانحدار لـ 64 قرية، فيما تم الانتهاء من مد شبكات صرف صحى بطول 1125 كيلو متر، وإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بـ 200 قرية ليصبح إجمالي القرى المخدومة بمرفق الصرف الصحي 157 قرية.