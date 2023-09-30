10 سنوات إنجاز.. 35 مشروعا بقطاع الصحة في القليوبية بتكلفة 3.1 مليار جنيه

القليوبية إبراهيم سالم

خاضت الدولة المصرية العديد من المشروعات القومية الكبرى، شملت العديد من القطاعات المختلفة في آن واحد، وكان نصيب محافظة القليوبية نصيبا كبيرا، من تلك المشروعات في الكثير من القطاعات، ولعل أبرزها قطاع الصحة بالمحافظة، من خلال إنشاء العديد من المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية لتقديم خدمة طبية لائقة للمواطن المصري

كان لقطاع الصحة بمحافظة القليوبية نصيب كبير من المشروعات الكبرى والتي شملت إنشاء مستشفيات مركزية ومتخصصه وكذلك وحدات صحية ومراكز طبية في جميع أنحاء المحافظة من مدن وكرى لتقديم خدمة طبية لائقة لأبناء المحافظة للتخفيف عليهم ورفع مشقة الانتقال والتكلفة المادية من أجل الحصول على خدمة طبية.

وشهدت المحافظة تنفيذ 25 مشروع عبارة عن خمس مستشفيات مركزية (أبو المنجا _ قها _ قليوب _ الخانكة _ كفر شكر)، بالإضافة إلي 20 وحدة صحية ومركز طبي بتكلفة 467 مليون جنيه، كما أنه يجري تنفيذ 10 مشروعات بتكلفة 2.6 مليار جنيه أبرزها مستشفيات القناطر الخيرية وطوخ وشبين القناطر والعبور.

كما أنه تم إنشاء وتطوير مستشفيات التأمين الصحي ببنها بمستشفى بنها التعليمي، كما أنه يجري حاليا تنفيذ مستشفى بنها الجامعي الجديد بتكلفة تصل حوالي 7 مليار جنيه.