10 سنوات إنجاز.. 30 مليار جنيه إجمالى تكلفة المشروعات الخدمة والتنموية بالمنوفية

شهدت جميع قطاعات محافظة المنوفية ، تطويرا وتجديدا خلال العشر سنوات الماضية حيث بلغت قيمة الاستثمارات 30 مليار فى شتى المجالات ومنها الطرق، التعليم، الصحة، مياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من المشاريع.
- ففى مجال قطاع الاتصالات بلغت جملة الاستثمارات 854 مليون جنيه خلال العشر سنوات الأخيرة في ضوء توجه الدولة نحو استراتيجية بناء مصر الرقمية ورؤية مصر 2030 .
- قطاع الطرق حيث تجاوزت جملة الاستثمارات بهذا القطاع 9 مليارات جنيه، ممولة بالتنسيق مع وزارة النقل بقيمة 7 مليارات و277 ألف جنيه والخطة الاستثمارية مليار و146 ألف جنيه وصندوق تطوير المناطق الحضرية 336 مليون جنيه ووزارة التنمية المحلية 236 مليون جنيه ومشاركة مجتمعية 67 مليون جنيه ومنحة بقيمة 6 مليون جنيه .
- قطاع مياة الشرب والصرف الصحى بلغت قيمة الاستثمارات لهذا القطاع ما يزيد عن 5 مليار جنيه خلال السنوات الأخيرة ، حيث تم إنشاء وإحلال ورفع كفاءة 12 محطة معالجة ،51 محطة رفع ، والانتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحي وشبكات الانحدار لـ 64 قرية ، فيما تم الانتهاء من مد شبكات صرف صحى بطول 1125 كيلو متر ، وإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بـ 200 قرية ليصبح إجمالي القرى المخدومة بمرفق الصرف الصحي 157 قرية.
- قطاع تطوير المناطق الحضرية بلغت حجم الاستثمارات 430 مليون جنيه فى إطار خطة الدولة الاستراتيجية لتطوير المناطق غير المخططة وتطويرها وتنميتها وإمدادها بالمرافق الاساسية لتوفير حياة كريمة وأمنة لسكان هذه المناطق وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم .
- قطاع الشباب والرياضة بلغ حجم الاستثمارات 145 مليون جنيه لإنشاء ورفع كفاءة 25 مركز شباب ، وإنشاء 7 ملاعب جديدة ، بالإضافة إلى تطوير 14 صالة .
- قطاع الطب البيطري بالمحافظة بلغ حجم الاستثمارات 45 مليون جنيه خلال العشرات سنوات الاخيرة، لانشاء وتطوير عدد من المجازر وتم إحلال وتجديد2 مجزر بشبين الكوم وجنزور ، وتطوير 3مجازر بقرى مليج وهورين والبتانون ، وترميم وإعادة تأهيل 2مجزر وانشاء وتطوير 5 وحدات بيطرية وذلك ضمن خطة مديرية الطب البيطري بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين .
- قطاع تطوير العواصم المحافظات سكن لكل المصريين بلغ حجم الاستثمارات مليار جنيه لإنشاء 16 عماره بإجمالي 1672 وحدة سكنية .
- قطاع حياة كريمة بلغ حجم المشاريع 1606 مشروع خدمة وتنموى بتكلفة 17 مليار جنيه بقرى مركزى أشمون والشهداء
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