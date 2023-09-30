10 سنوات إنجاز.. 145 مليون جنيه حجم الاستثمار فى قطاع الشباب والرياضة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شهد قطاع الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية ، خلال العشر سنوات الأخيرة إهتمام وتطوير كبير ، حيث بلغ حجم الاستثمارات 145 مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب وإنشاء صالات جديدة .

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إلى أن جملة استثمارات الدولة بقطاع الرياضة 125 مليون جنيه خلال الفترة الأخيرة وذلك من خلال وضع خطة ورؤية متكاملة لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة العديد من المنشآت الرياضية.

وأضاف محافظ المنوفية، أنه تم إنشاء ورفع كفاءة 25 مركز شباب، وإنشاء7 ملاعب رياضية جديدة بمختلف مراكز الشباب بنطاق المحافظة، تركيب نجيل صناعي وإنارة ملاعب ل 164 ملعب، تطوير 14 مشروع صالة أنشطة ومدرجات .

وأشار أبو ليمون، إلى أن إجمالى الاستثمار هذا العام تعدى 4مليون و 699 ألف جنيه حيث تم تطوير ورفع كفاءة نادى جروان الرياضى ، استكمال قاعة الندوات بالدور الرابع بمديرية الشباب ، إنشاء صالة أنشطة بالدور الأول علوى بمركز شباب كفر شبرا زنجى بالباجور، استكمال إنشاء المبنى وصالات الأنشطة بمركز شباب ميت الكرام بتلا فضلا عن دعم كافة الأنشطة الرياضية بمراكز الشباب بنطاق المحافظة.