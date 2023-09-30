اليوم السابع
Ads
السبت، 30 سبتمبر 2023 05:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

10 سنوات إنجاز.. مشروعات عملاقة بمركز إطسا بمحافظة الفيوم

السبت، 30 سبتمبر 2023 04:30 م
10 سنوات إنجاز.. مشروعات عملاقة بمركز إطسا بمحافظة الفيوم مركز الخدمات الزراعية بشدموه
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت محافظة الفيوم، خلال العشر سنوات الأخيرة دعما كبيرا من الدولةً لإقامة مشروعات عملاقة خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكان مركز إطسا صاحب خطا وفيرا من هذه المشروعات التي أقيمت به لخدمة المواطنين بمختلف المجالات .
 
ومن أهم هذه المشروعات نقطة إسعاف إطسا، المقامة على مساحة 240 متر مربع، وبتكلفة 5,6 مليون جنيه، وتضم سيارتي إسعاف مجهزتين، وجزء خاص بسكن المسعفين، ونسب تنفيذ الأعمال، بها بلغت 100 %.
 
والمجمع الزراعي بقرية شدموة، المقام علي مساحة 760 متر مربع وبتكلفة 5,4 مليون جنيه، ويشمل المشروع إنشاء مجمع زراعي وبيطري نموذج رقم 2، ويضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعي، والذي بلغت نسبة تنفيذ الأعمال به 100 %. 
 
ومشروع التطوير الشامل للمركز الطبي بقرية شدموة، المقام علي مساحة 2000 متر مربع، وبتكلفة 40 مليون جنيه، حيث بلغت نسة تنفيذ الأعمال بالمشروع نحو 75 %.
 
وتوسعات محطة معالجة الصرف الصحي بقرية تطون، المقامة علي مساحة 12 فدان، وبتكلفة 450 مليون جنيه، وبطاقة إستيعابية 30 ألف م3 مياه صرف/يوم، ونسب تنفيذ الأعمال بها  بلغت 80 % أعمال مدنية، بهدف زيادة القدرة الاستيعابية لمحطات المعالجة، وإحلال وتجديد خطوط الطرد لاستيعابها تصرفات الأهالي، نتيجة تنفيذ أعمال المد والتدعيم لخطوط الصرف الصحى بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". 
 
والمجمع الخدمي الحكومي بقرية شدموة، والمقام علي مساحة 700 متر مربع، وبتكلفة 9.2 مليون جنيه، ويضم المجمع الخدمي، مركزاً تكنولوجياً، ووحدة محلية، ومكتب بريد، ومكتب تموين، ومكتب شهر عقاري، ووحدة تضامن اجتماعي، حيث تم الانتهاء من كافة الأعمال بالمشروع بنسبة 100 %.
 
 
 

إنجازات الدولة

مشروعات عملاقة

الفيوم

محافظة الفيوم



الموضوعات المتعلقة

10 سنوات من المشروعات بكل القطاعات في قنا.. مطالب وأحلام الأهالي تتحول إلى واقع بتنفيذ مشروعات تخطت الـ 90 مليار جنيه.. إنشاء 25 ألف وحدة سكنية بمدن قنا الجديدة.. ومليون و500 ألف مواطن استفادوا من حياة كريمة

السبت، 30 سبتمبر 2023 04:00 م

10 سنوات إنجاز.. 5000 وحدة سكنية و204 عمارات جديدة لخدمة الشباب بالأقصر

السبت، 30 سبتمبر 2023 03:49 م

10 سنوات إنجاز.. مجمع البغدادي الصناعى يدعم 127 مستثمرا وشابا بتخصيص الوحدات لهم

السبت، 30 سبتمبر 2023 03:48 م

10 سنوات إنجاز.. مشروعات ضخمة على أرض سوهاج باستثمارات 30 مليار جنيه.. صور

السبت، 30 سبتمبر 2023 03:47 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة