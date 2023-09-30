10 سنوات إنجاز.. مشروعات عملاقة بمركز إطسا بمحافظة الفيوم

الفيوم رباب الجالي

شهدت محافظة الفيوم ، خلال العشر سنوات الأخيرة دعما كبيرا من الدولةً لإقامة مشروعات عملاقة خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكان مركز إطسا صاحب خطا وفيرا من هذه المشروعات التي أقيمت به لخدمة المواطنين بمختلف المجالات .

ومن أهم هذه المشروعات نقطة إسعاف إطسا، المقامة على مساحة 240 متر مربع، وبتكلفة 5,6 مليون جنيه، وتضم سيارتي إسعاف مجهزتين، وجزء خاص بسكن المسعفين، ونسب تنفيذ الأعمال، بها بلغت 100 %.

والمجمع الزراعي بقرية شدموة، المقام علي مساحة 760 متر مربع وبتكلفة 5,4 مليون جنيه، ويشمل المشروع إنشاء مجمع زراعي وبيطري نموذج رقم 2، ويضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعي، والذي بلغت نسبة تنفيذ الأعمال به 100 %.

ومشروع التطوير الشامل للمركز الطبي بقرية شدموة، المقام علي مساحة 2000 متر مربع، وبتكلفة 40 مليون جنيه، حيث بلغت نسة تنفيذ الأعمال بالمشروع نحو 75 %.

وتوسعات محطة معالجة الصرف الصحي بقرية تطون، المقامة علي مساحة 12 فدان، وبتكلفة 450 مليون جنيه، وبطاقة إستيعابية 30 ألف م3 مياه صرف/يوم، ونسب تنفيذ الأعمال بها بلغت 80 % أعمال مدنية، بهدف زيادة القدرة الاستيعابية لمحطات المعالجة، وإحلال وتجديد خطوط الطرد لاستيعابها تصرفات الأهالي، نتيجة تنفيذ أعمال المد والتدعيم لخطوط الصرف الصحى بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

والمجمع الخدمي الحكومي بقرية شدموة، والمقام علي مساحة 700 متر مربع، وبتكلفة 9.2 مليون جنيه، ويضم المجمع الخدمي، مركزاً تكنولوجياً، ووحدة محلية، ومكتب بريد، ومكتب تموين، ومكتب شهر عقاري، ووحدة تضامن اجتماعي، حيث تم الانتهاء من كافة الأعمال بالمشروع بنسبة 100 %.