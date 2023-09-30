10 سنوات إنجاز.. مشروعات عملاقة بالمليارات لمواجهة مخاطر السيول بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

شيدت الدولة المصرية مشروعات عملاقة لمواجهة مخاطر السيول لحماية المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة، وكان نصيب محافظة البحر الأحمر من تلك المشروعات الأكبر حيث حظت جميع مدنها بمشروعات عملاقة لمواجهة السيول تخطت تكلفتها مليارات الجنيهات، والتى بدأت الدولة فى انشائها منذ سيول أكتوبر 2016 التى اجتاحت مدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر، وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي

وأنشأت الدولة المصرية مشروعات السدود والبحيرات التى تمثلت فى أعمال الحماية من أخطار السيول بمدينتى الغردقة وسفاجا فى 5 سدود إعاقة بأودية " فالق السهل وفالق الوعر وابو ملكة والبارود الأبيض" و4 بحيرات صناعية و 3 أحواض تهدئة تبلغ السعة تخزينية للأعمال 5.812 مليون متر مكعب وبتكلفة قدرها 200 مليون جنيه.

كما تم انشاء ثلاث حواجز توجيه في مدينة رأس غارب من قبل وتحديدا بطريق غارب - الشيخ فضل، الحاجز الاول بالكيلو 8 ويضم 16 بربخا، سعة البربخ 3×3 متر، والحاجز الثانى بالكيلو 50، وتضم 10 برابخ، سعة كل بربخ 3×3 متر، والثالث بالكيلو 51، بعدد 10 برابخ سعة البربخ 3×3 متر.

كما تم إنشاء بحيرة وادى الدرب تسع مليون وسبعمائة متر مكعب من المياه لحماية المدينة، كما أن هناك 3 بحيرات بوادى حواشية الأولى سعة مليون م3 ، والثانية مليون ومائتان م3 ، والثالثة مليون وربعمائة م3 لحماية المدينة وشركات البترول الواقعة بوادى حواشية، حيث تمكنت تلك المشروعات من حماية المدينة خلال الأعوام السابقة من مخاطر السيول.

وتضم صحراء مدينة الغردقة 3 سدود و4 بحيرات، لحمايتها من مخاطر السيول، بينها سد فالق السهل بطول 395 مترا وعرض 76 مترا، وارتفاع 8.5 متر غرب الغردقة، وكذلك سد فالق الوعر بطول 295 مترا وعرض 92 مترا وارتفاع 9 أمتار، وكذلك سد وادى أم ضلقة.

كما تحميها أيضا 4 بحيرات وهى بحيرة أم ضلفة 1 بمسطح 1500 فى 300 متر عمق 2 متر، وبحيرة فالق السهل 2 مسطح 1500 فى 200 عمق 2 متر، وبحيرة فالق الوعر 3 مسطحات 1500 فى 150 عمق 2 متر، وبحيرة وادى مليكه 4 مسطحات 600 فى 150 عمق 2 متر.

وفى مدينة الشلاتين، تحمى المدينة بحيرات وادى حوضين التى استطاعت كميات كبيرة من المياه خلال الأسبوع الماضي، وتمت توسعتها بسعة تخزينية 16 مليون متر مكعب، وبتكلفة 155 مليون جنيه، وبلغت مكعبات الحفر حوالى 5.4 مليون متر مكعب، ومكعبات الردم للسدود حوالى 3.6 مليون متر مكعب، وأعمال الدبش بالمونة حوالى 30 ألف متر مكعب والدبش على الناشف حوالى 20 ألف متر مكعب.