10 سنوات إنجاز.. محاور مرورية ونفق قضت على أزمة المرور بالزقازيق

الشرقية- إيمان مهنى

شهدت مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، إنشاء عدد من الكباري العلوية والمحاور المرورية ونفق، للقضاء على أزمة المرورية بعاصمة المحافظة.

أنشأت الحكومة كوبري الصدر بتكلفة قدرها 170 مليون جنيه، هو عبارة عن مستويين المستوى العلوي القادم من طريق الأحرار متجها إلى داخل مدينة الزقازيق بطول 960 م، والمستوى الأدنى المتجه من داخل مدينة الزقازيق لطريق الأحرار ويتقابل مع المتجهة من أمام إدارة المرور إلى طريق الأحرار بطول 650 م، والذي ساهم في فك الاختناقات المرورية من داخل المدينة إلى خارجها، وتيسير حركة المرور أعلى منطقة مزلقان الصدر وتقاطعات السكة الحديد مع الطريق الدائري.

وكوبري شرويدة العلوي، والمقام بتكلفة 400 مليون جنيه، هو على مرحلتين المرحلة الأولى تتضمن الكوبري العلوي بطول 1200متر باتجاهين منفصلين أحدهما من الجامعة للأحرار والثاني في الاتجاه المعاكس ويضم كل محور حارتين، أما المرحلة الثانية تضمنت إنشاء منزل ومطلع بطول 300 متر، وذلك لتسهيل المرور للقادم من وإلى مدينة منيا القمح والقاهرة.

وكوبري العصلوجي، بتكلفة100 مليون جنيه، بطول 405م اتجاه واحد والواصل بين طريق بلبيس الصحراوي حتى مدينة الزقازيق، قضى علي الزحام المروري بهذا الطريق الحيوي، وكما انتهت المحافظة من عمل الجمسات الأرضية، لمشروع كوبري الحسينية العلوي.

كما تم فتح عدد من المحاور الرئيسية، من بينها ورفع كفاءة وتطوير نفق أبو الريش بتكلفة مليون جنيه وفتح حارة ثانية، و تطوير وازدواج طريق أبو حسين، بطول كيلو متر وعرض 21 مترا بتكلفة 10 ملايين جنيه ليمثل محور مروري جديد يربط بين السيارات القادمة من اتجاه الأحرار والقادم من القاهرة ومنيا القمح مرورا بنفق أبو الريش وصولا لداخل المدينة، وكذلك تبليط الشوارع الضيقة المتفرعة منه ببلاط الإنترلوك.

ازدواج وتوسعة طريق أبو حاكم/ ميت أبو علي والذي يمثل محورا مروريا يربط مدينة الزقازيق بمدينة بلبيس، وطريق الرملية، كما نقل سوق المواشي خارج مدينة الزقازيق على قطعة أرض مساحتها 5 أفدنة.

وانتهت محور مروري هو مشروع نفق عرابي الذي يربط بين شرق وغرب المدينة، وهو علي مسافة 350 مترا طوليا عبارة عن 100 متر دون سقف باتجاهي ميدان عربي وشارع فاروق و150 مترا مغلقا أسفل خطوط السكك الحديدية ويضم 4 حارات حارتين بكل اتجاه بمتوسط عرض 14-20 مترا وارتفاع 4 أمتار.