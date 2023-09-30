10 سنوات إنجاز.. مجمع البغدادي الصناعى يدعم 127 مستثمرا وشابا بتخصيص الوحدات لهم

الأقصر - أحمد مرعى

حصلت محافظة الأقصر ، على دعم كبير فى 10 سنوات من الإنجاز بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تم على مدار السنوات الماضية دعم القطاع الصناعى بإنشاء المجمع الصناعي بالبغدادى لخدمة المستثمرين والشباب، والذي تم داخله حتى الآن تخصيص أكثر من 73 وحدة صناعية، تشمل العمل فى تعبئة الزيوت وصناعة الأحذية والأغطية وغرف تفتيش صرف صحي، والسناكس ومكرونة وحقائب السفر وملابس ومفروشات ومصنعات دواجن ولحوم وغيرها.

وفى هذا الصدد صرح المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه يعتبر "المجمع الصناعى بالبغدادى" باكورة المشروعات الصناعية بمحافظة الأقصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث يقع المجمع الصناعي بالمنطقة الصناعية بالبغدادي على مساحة 48,5 فدان 203.700 م2، وتم التسليم لـ127 وحدة متنوعة للمستثمرين، والتى شملت ما يلي:- (غذائى 55 وحدة + هندسي 49 وحدة + كيماوى 22 وحدة + 6 وحدة نسيج) ومنهم 33 وحدة تعمل وتنتج فى مجال الأغذية الخفيفة، والصناعات الهندسية، وصناعة الجلود والكيماويات، و3 تشغيل تجريبى و3 تحت التسليم وعدد 46 جارى إصدار محاضر الإستلام، وباقي 30 وحدة تشمل (قطاع غذائى + غزل ونسيج ).

وأكد محافظ الأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنه تبلغ مساحة المشروع 49.17 فدان تقريباً بعدد وحدات بالمجمع 206 وحدة عبار عن هناجر، والمساحة الكلية للوحدة (نموذج أ:432م2 – نموذج ب 384م2 ) بتكلفة قدرها 816 مليون جنيه، وتم تنفيذه من قبل الهيئة الهندسية بنسبة تنفيذ 100%، ويشمل عددا من الأنشطة الصناعية مثل مواد البناء الديكورية والأدوات المكتبية، والكهربائية، والهندسية، وصناعة المنسوجات، والورق وبعض الصناعات التعدينية والصناعات الغذائية وصناعة الكمامات والأكواب الورقية وغيرها من الصناعات.