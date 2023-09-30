10 سنوات إنجاز.. سحارة سرابيوم أكبر مشروع مائي في العالم ينقل المياه إلى سيناء

الإسماعيلية: السيد فلاح

حظيت محافظة الإسماعيلية، بعدد كبير من المشروعات القومية الهامة، حيث أنشأت الدولة محطة معالجة مياه مصرف المحسمة وسحارة سرابيوم، التى تقع بالقرب من قرية سرابيوم التابعة لمدينة فايد في الإسماعيلية، لمعالجة وتدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بالإسماعيلية والتي تهدف لمعالجة مياه الصرف وتنقل عبر السحارة من غرب قناة السويس لري أراضي سيناء، وتم اختيارها طبقًا لمجلة "Engineering News-Record" الأمريكية، المعروفة بـ "ENR"، لتكون مشروع العام كأفضل عمل إنشائي في العالم لعام 2020، ضمن قائمتها التي ضمت 30 مشروعا من 21 دولة حول العالم.

ومحطة معالجة مياه مصرف المحسمة وسحارة سرابيوم، التى تقع بالقرب من قرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد جنوب الإسماعيلية، من المشروعات القومية العملاقة التى تم تنفيذها في عهد الرئيس السيسي، حيث تعد أكبر مشروع مائى أسفل المجرى الملاحى لقناة السويس وقناة السويس الجديدة لنقل المياه إلى سيناء، ويبلغ طول مشروع سحارة سرابيوم بطول 024 مترًا، ويهدف المشروع إلى توفير مياه الرى من ترعة سيناء لرى نحو 200 ألف فدان ويستهدف نقل مليون و250 ألف متر مكعب من مياة مصرف المحسمة يومًيا لمعالجة مشكلة نقص مياة الرى.

وتساهم سحارة سرابيوم فى توصيل المياه شرق القناة لإقامة العديد من المشروعات الاقتصادية على محور قناة السوىس الجديدة وتوصيل مياة الرى للأهالى بمشروع قرىة الأمل 1 و2 شرق البحيرات، كما أنها ستقضي تمامًا على تلوث بحيرة التمساح من مياة الصرف الصحى ويساهم فى الحفاظ على الثروة السمكية، ويبلغ قطر سحارة سرابيوم الداخلى ما يقرب من 20 مترًا مع 4 أنفاق أفقية طول النفق الواحد 420 مترًا محفورة تحت القناة الجديدة، ويتم نقل مياه نهر النيل من ترعة الإسماعيلية كمصدر رئيسى لتبدأ رحلتها من غرب القناة القديمة بترعة السويس وتمتد بطول سحارة سرابيوم تحت القناة القديمة لتعبر منطقة تجمع بين القناتين القديمة والجديدة وتمر بسحارة سرابيوم الجديدة لتصل إلى شرق القناة الجديدة ناحية ترعة الشيخ زايد جنوبًا وترعة التوسع شمالًا.

ويبلغ عمق سحارة سرابيوم تحت الأرض 120 مترًا، وتم انشاء مسار لمصرف المحسمة بطول 14 كيلو ونصف في اتجاه سحارة سرابيوم كما تم عمل رافعات للمياه لتصل إلي شرق القناة من خلال بيارات أسفل قناة السويس لتصل لمحطة المعالجة الثلاثية شرق القناة لاستخدامها في زراعة 50 ألف فدان شرق القناة، وتقوم سحارة سرابيوم بري من 70 إلى 100 ألف فدان.

وتعد البيارات التي تنفذ بالمشروع، هي أعمق بيارات تنفذ بمنطقة الشرق الأوسط، حيث أن الماكينات التي استخدامها في المشروع صممت خصيصًا للمشروع لتحمل التربة وضغطها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أشاد باختيار مجلة Engineering News-Record الأمريكية، المعروفة بـ ENR، محطة المحسمة لمعالجة وتدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بالإسماعيلية، لتكون مشروع العام كأفضل عمل إنشائي في العالم في عام 2020، ضمن قائمتها التي ضمت 30 مشروعا من 21 دولة حول العالم، كما منحت جائزة الاستحقاق لمشروع محطة تحلية مياه البحر بالعلمين الجديدة في القائمة ذاتها، كأحد أفضل المشروعات في مجال المياه.



سحارة سرابيوم بالإسماعيلية (1)



سحارة سرابيوم بالإسماعيلية (2)