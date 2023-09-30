10 سنوات إنجاز.. حياة كريمة فى 4 آلاف قرية وتنفيذ 8344 مشروعا بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

عندما نتحدث عن أهم المبادرات التنموية فى مصر خلال السنوات الماضية، لا بد أن نذكر بكل فخر مبادرة " حياة كريمة " أيقونة المبادرات الرئاسية التى تستهدف تطوير وتنمية الريف المصرى الذى عانى طويلا خلال العقود السابقة من الحرمان والتهميش.

ونالت محافظة البحيرة، حظا وفيرا من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتشمل كل المجالات المعيشية والخدمية التى ترفع من مستوى الاهالى، ويبلغ عدد المشروعات الجارى تنفيذها بمبادرة "حياة كريمة" بمراكز محافظة البحيرة المختلفة 8344 مشروعا فى شتى القطاعات بتكلفة تتجاوز 44 مليار جنيه.

وتضم مبادرة حياة كريمة بالبحيرة خلال المرحلة 6 مراكز هى "دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادى النطرون"، بإجمالى 43 قرية رئيسية و 238 وحدة قروية وأكثر من 3940 تابعا إلى جانب إدراج مركزى الدلنجات وإيتاى البارود ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية وذلك لخدمة مليون مواطن بمحافظة البحيرة.

وتعتبر قرية الأبعادية التابعة لمركز دمنهور أحد النماذج الهامة التى يجرى بها تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". حيث ينفذ بقرية الأبعادية 79 مشروعا بجميع القطاعات الخدمية منها 13 مشروعا لمياه الشرب، و9 مشروعات بقطاع الصحة، و22 مشروع اتصالات، و7 مشروعات أبنية تعليمية، و8 مشروعات كهرباء، و8 صرف صحى، و3 مشروعات للشباب والرياضة ومشروعين للرى. بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات بقطاعات الغاز والتضامن الاجتماعى إلى جانب إنشاء مجمع للخدمات الحكومية ومجمع للخدمات الزراعية وأسواق ومركزى الإطفاء والإسعاف.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة بإطلاق قوافل طبية مكثفة بكل قرى مبادرة حياة كريمة وذلك للكشف على المواطنين وتقديم الأدوية والفحوصات الطبية بالمجان وذلك لرفع الأعباء عن كلها المواطنين بالقرى الأكثر احتياجا.

كما قامت محافظة البحيرة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى بتوزيع المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بقرى مبادرة "حياة كريمة وذلك دعما لهم وتلبية لاحتياجتهم العاجلة .

وتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

من جانبها، أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعد من أهم المبادرات التنموية على الإطلاق لتوفير حياة كريمة لكل المواطنين وإحداث تغيير جوهرى فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا.

وأضافت أن محافظة البحيرة تٌولى اهتماماً بالغاً لتنفيذ المبادرة الرئاسية بالقرى المستهدفة فى مختلف القطاعات وذلك لتحسين الظروف المعيشية بها من خلال خطة عمل متكاملة بين كل الجهات لتوفير حياة كريمة للمواطنين بجميع الجوانب وتقديم كل الخدمات بالتنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية.

وأشادت نائب محافظ البحيرة بالدور الكبير الذى تقوم به القوات المسلحة فى الإشراف على كل المشروعات الجارية بقرى حياة كريمة، وذلك لتحقيق وإنجاز كل المشروعات المقررة بتلك القرى خلال البرنامج الزمنى المحدد لها بالمواصفات والاشتراطات الفنية المقررة.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة، أنه يتم متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بكل دقة وذلك للوقوف على سير وانتظام العمل بالمشروعات كافة وإزالة المشاكل التى تواجهها.

يذكر أن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019، تنبُع من مسؤولية حضارية وبُعد إنساني و تهدفُ إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم

وتبلغ تكلفة مشروعات حياة كريمة أكثر من 800 مليار جنيه، ويشارك فيها 30 ألف متطوع بمختلف المحافظات بالتعاون مع 20 وزارة .

وتستهدف مبادرة حياة كريمة 58 مليون مواطن في مختلف المحافظات، وتم اختيار أماكن التطوير ضمن مبادرة حياة كريمة طبقا لنسب الفقر الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والفئات المستهدفة من مبادرة حياة كريمة هي القرى الأكثر إحتياجا وتوابع القرى التي تفتقر لتواجد الخدمات.