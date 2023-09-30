10 سنوات إنجاز.. تطوير منظومة الطرق بسوهاج بتكلفة 5.105 مليار جنيه

سوهاج محمود مقبول

منظومة الطرق بمحافظة سوهاج شهدت حالة من التطور الكبير سواء من خلال إعادة تأهيلها أو من خلال إنشاء طرق جديدة أو محاور أو كبارى حققت الدولة المصرية خلالها عوائد اقتصادية كبيرة، سواء على صعيد النشاط التجاري ونقل السلع والبضائع، أو على صعيد تخفيف الزحام والتكدس المروري بما له من تأثيرات سلبية هائلة على الاقتصاد والمواطنين، بالإضافة إلى توفير الوقود والحد من التلوث البيئي.

وقد بلغت تكلفة مشروعات الطرق والكباري بسوهاج 5 مليارات و105 ملايين جنيه، منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية، وذلك في إطار خطة الدولة لإنشاء شبكة طرق قومية تكون بمثابة النواة لدولة عصرية حديثة، ومفتاح لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.

ومن أهم مشروعات المحاور والكبارى يأتي مشروع إنشاء محور جرجا دار السلام أعلى النيل، بتكلفة 400 مليون جنيه، ومشروع إنشاء محور طما أعلى النيل بتكلفة 655 مليون جنيه، ومشروع إنشاء كوبري جرجا أعلى السكة الحديد، بتكلفة 81 مليون جنيه، ومشروع إنشاء كوبري البلينا أعلى السكة الحديد، بتكلفة 185 مليون جنيه، ومشروع إنشاء كوبري طهطا أعلى السكة الحديد، بتكلفة 70 مليون جنيه .

ومن الكبارى للطرق يأتي مشروع إزدواج الطريق الصحراوي الغربي بداية من أسيوط وحتى مدينة الكوامل بطول 70 كيلو متر، وبتكلفة 143.2 مليون جنيه .7 - مشروع استكمال ازدواج الطريق الصحراوي الشرقي بدءا من صينية قنا وحتى صينية سوهاج، بطول 80 كيلومتر، وبتكلفة 327 مليون جنيه، ومشروع رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي من محافظة سوهاج حتى الكيلو 15 تجاه أبو شوشة، بتكلفة 28.9 مليون جنيه، ومشروع رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي من الكيلو 30 و حتى الكيلو 50، اتجاه أبو شوشة/ البلينا، بتكلفة 42.2 مليون جنيه، ومشروع إزدواج الطريق الصحراوي الغربي من الكيلو 95 وحتى الكيلو 130 بتكلفة 95.3 مليون جنيه، مشروع إزدواج الطريق الصحرواي الغربي من الكيلو 130، وحتى الكيلو 140 "مطار سوهاج الدولي"، بطول 10 كيلو متر، وتكلفة 26.1 مليون جنيه، ومشروع استكمال ازدواج الطريق الصحراوي الشرقي من كوبري فهمي حتى الكيلو 55 بطول 55 كيلو متر، وبتكلفة 352.8 مليون جنيه، ومشروع استكمال ازدواج الطريق الصحراوي الشرقي من الكيلو 55 حتى الكيلو 35 مرورا بصينية سوهاج بتكلفة 129.8 مليون جنيه، ومشروع استكمال ازدواج الطريق الصحراوي الشرقي من الكيلو 90 حتى الكيلو 100 أسيوط، بتكلفة 53.1 مليون جنيه.

واستكمالا لمسيرة الدولة المصر نحو التنمية ونحو الجمهورية التي تستهدفها الدولة المصرية جاء إنشاء مشروع كوبري أعلى مزلقان الروافع، قبلي بتكلفة 148 مليون جنيه، وجار إنشاء كوبري علوي للسيارات بالمراغة بتكلفة 198 مليون جنيه، وجار إنشاء مشروع طريق البلينا الصحراوي الغربي بطول 26 كيلو متر، وبتكلفة 270 مليون جنيه، وجاري إنشاء وصلة طهطا؛ لربط المنطقة الصناعية بغرب طهطا بالطريق الصحراوي الغربي، بطول 20 كليومتر، وبتكلفة 230 مليون جنيه ، ومشروع إنشاء رفع كفاءة طريق ترعة نجع حمادي، بطول 5 كيلو متر بدءا من الثلاث كباري، وبتكلفة 20 مليون جنيه.

كما تم الانتهاء من أعمال الصيانة العاجلة بالطرق بتكلفة 75 مليون جنيه وتم انجاز 409 مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمختلف مدن وقرى المحافظة، بأطوال بلغت 1144 كيلو متر، وبتكلفة مليار و 200 مليون جنيه، ومشروع إنشاء كوبري الثقافة بتكلفة 304 ملايين جنيه، بإشراف من جهاز الخدمة الوطنية، ومشروع رفع كفاءة مدخل سوهاج الشرقي والذي يشمل تطوير ورصف طريق الطواحين، وطريق سوهاج أخميم، وطريق أخميم الحواويش، بتكلفة 71 مليون جنيه، بإشراف من جهاز تعمير جنوب الصعيد.