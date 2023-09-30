اليوم السابع
Ads
السبت، 30 سبتمبر 2023 04:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير المالية: مصر لم تعرف إلا عجزا أوليا في الموازنة خلال 43 عاما

السبت، 30 سبتمبر 2023 03:31 م
وزير المالية: مصر لم تعرف إلا عجزا أوليا في الموازنة خلال 43 عاما الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر لم تعرف خلال 43 سنة إلا عجزا أوليا في الموازنة، مضيفا أن العالم لا يعترف بالعجز الكلي، ولكن بالعجز الأولي الذى يقيس قدرة الدولة، هل لديها إيرادات تستطيع أن تغطي كافة مصروفاتها باستبعاد خدمة الدين والفوائد، لأنه إذا كان لديها موارد تزيد عن مصروفاتها فتستطيع خلال سنوات تخفيض ديونها.
 
أضاف وزير المالية في كلمته خلال جلسة "الاقتصاد" في إطار مؤتمر حكاية وطن 2023، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: مصر بدأت تحقق فائضا أوليا مستمرا في الموازنة العامة منذ 2017 وحتى الآن، ومتوقع استمرار تحقيق فائض يصل إلى 2.5 حتى عام 2027 – 2028.
 
شدد "معيط" على أن الدين العام لم يتاثر بسبب اضطراب في المالية العامة والتي تحقق فائضًا أوليًا ولكن جاء نتيجة تغير سعر الصرف، مبينا أن هيكل إنفاق المالية العامة للدولة كان عبارة عن 4 أجزاء ربع أجور وربع دعم وربع فوائد وربع تشغيل الدولة وهو الاقتراض أو العجز، لكن هذا الهيكل تغير مع الوقت نتيجة تقليل الدعم والتوجه نحو زيادة الاستثمارات والمبادرات الصحية.

مؤتمر حكاية وطن

مؤتمرحكايه وطن

حكايه_وطن

إنجازات الدولة المصرية

جلسات مؤتمر حكاية وطن

موضوعات مؤتمر حكاية وطن

أجندة جلسات مؤتمر حكاية وطن

اجنده حكايه وطن

فعاليات حكايه وطن

فعاليات حكاية وطن

الرئيس السيسى يفتتح حكاية وطن

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر حكاية وطن

مؤتمر حكاية وطن بالعاصمة الإدارية

مشروعات الدولة المصرية

التنمية الاقتصادية في مصر

الرئيس السيسى

أخبار مؤتمر حكاية وطن

كلمة الرئيس السيسى

أخبار الرئيس السيسى

المشاركون في مؤتمر حكاية وطن

حياة كريمة

برنامج تكافل وكرامة

القضاء على فيروس سى

تعمير سيناء

مشروعات الطرق

مشروعات الموانئ

المزارع السمكية

الرمال السوداء

تطوير التعليم

التأمين الصحى

الدعم

محطات تحلية المياه

القضاء على العشوائيات

العلمين الجديدة

اكتشافات البترول

اكتشافات الغاز

حكاية_وطن

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة