وزير المالية: حلينا مشكلة المعاشات وعملنا إصلاحات ضخمة في الضرائب والجمارك

كتب رامى محيى الدين و محمد عبد المجيد

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية في كلمته بمؤتمر حكاية وطن: كانت دايما مؤسسات التمويل الخارجية تقولنا هتعملوا إيه في موضوع المعاشات، حلينا مشكلة المعاشات، وعملنا استدامة لصندوق المعاشات، ووضعنا حلا جذريا لأموال المعاشات رجعتلهم، وسنظل داعمين لأصحاب المعاشات ومحدش هيقول الدولة استولت على أموال المعاشات وشلنا الخطر الذى كان يهدد الموازنة العامة.

وأضاف : "تكافل وكرامة دلوقتى عندنا 5.2 مليون أسرة بالزيادة وسنصل إلى 35 مليار جنيه ورفعنا الحد الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبى، إحنا عملنا إصلاحات ضخمة جدا وجذرية، وأنا اشتغلت في التأمين الصحى الشامل وما كناش عارفين نعديه، وكان حل جذرى ليس فقط لصحة المواطنين ولكن لجيوبهم، عملنا إصلاحات في الضرائب والمالية العامة للدولة، وعملنا إصلاحات ضخمة في الضرائب والجمارك لكن مصر قادرة وهتستمر.