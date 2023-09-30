وزير الكهرباء: إجمالى استثمارات تدعيم الشبكة الموحدة 116 مليار جنيه

محمد شعلان

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن نسبة العجز في الشبكة خلال عام 2014 في القدرات وصل إلى 6 آلاف ميجا وات، وعملنا على التغلب على المشكلة على الفور، واعتبرنا الكهرباء أمن قومي وزودنا 3630 ميجا وات في 3 شهور ونصف.

وأضاف محمد شاكر، خلال عرض عمل وزارة الكهرباء بمؤتمر حكاية وطن، أنه تم رفع كفاءة المحطات بدون استخدام وقود إضافي، قائلاً: "قدرنا نتعاقد على 3 محطات كبيرة تم إضافتها خلال عامين ونصف والرئيس السيسي قام بدور كبير في عملية المفاوضات مع سيمنز وحصلنا على أسعار لم نستطع الحصول عليها قبل أو بعد، وأصبح إجمالي قدرات التوليد 59 جيجا وات.

وتابع: "وصلنا الآن إلى 59 ألف ميجا وات تقريبًا والقدرة القسوة وقت الذروة لم تتعدَ 36 ألف ميجا وات وده يعنى أننا عندنا طاقة وقدرات عالية واستخدمنا المحطات ذات الكفاءة العالية للتقليل من استخدام الوقود، فضلاً عن اهتمامنا بتطوير الشبكة القومية لنقل الطاقة وبالنسبة لمحطات المحولات كانت 9800 ميجا وات وأضفنا عليها 43 ألف ميجا وات، والاهتمام الكبير بشبكة النقل مهمة لزيادة قدرات أكبر وقدرنا نزود القدرات بنسبة 91% وزودنا أطوال الخطوط وبلغت إجمالي استثمارات تدعيم الشبكة الموحدة 116 مليار جنيه.