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وزير البترول: ننفذ مشروعات في التكرير والتصنيع بتكلفة 7 مليارات دولار

السبت، 30 سبتمبر 2023 09:46 م
وزير البترول: ننفذ مشروعات في التكرير والتصنيع بتكلفة 7 مليارات دولار وزير البترول
كتب محمد شعلان

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أكد الدكتور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنه يتم تنفيذ مشروعات في التكرير والتصنيع بتكلفة 7 مليارات دولار، مشيرا إلى أنه هناك 8 مليون طن زيادة مستهدفة في منتجاتنا البترولية في الفترة المقبلة
 
وأشار الدكتور طارق الملا، خلال عرض رؤية وزارة البترول بمؤتمر حكاية وطن، إلى أنه تم افتتاح ا 3 مشروعات بتروكيماويات وينفذون 5 مشروعات حاليا، كما نوه إلى أن توصيل الغاز للمنازل بدأ في مصر منذ عام 1980 وخلال الـ9 سنوات الماضية قاموا بتغطية أكثر من 60 مليون مواطن بالغاز الطبيعي حاليا.
 
وتابع: "نسعى لتعظيم دور مصر كمركز إقليمي للغاز ونصدر للاتحاد الاوروبي وكل أسواق العالم من الغاز المسال، ونستقبل غاز طبيعي نمرره في الخطوط ونصدره من محطات الإسالة المصرية"، مشيرا إلى أن هناك 2735 كيلو متر زيادة في شبكات توزيع الغاز والمنتجات البترولية.
 
وتحدث وزير البترول، عن أن شبكات الغاز وصلت لـ40 قرية مستهدفة بمشروع حياة كريمة، لافتا إلى أن الرئيس السيسي وجه بإنشاء 1000 محطة لتموين السيارات بالوقود النظيف وحولوا 500 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
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