وزيرة التخطيط بمؤتمر حكاية وطن: نسعى إلى 7 – 8% معدل نمو مستدام

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن العالم يواجه تحديات غير مسبوقة، متابعة: "عندنا أزمات متلاحقة ومتراكبة ثم الأزمة الروسية الأوكرانية.. ثم تغيرات المناخ اللى الدول النامية تنفق 4% من الناتج الإجمالي للحد من الكوارث بسبب تغير المناخ.. وكل الأزمات المتلاحقة عملت تداعيات شديدة مثل نقص المعروض من السلع وأزمات الأسعار وأزمة الطاقة وغيرها.. وتداعيات شديدة جدا.. الولايات المتحدة والصين وأوروبا 50% من الاقتصاد العالمي.. انخفاض شديد في معدلات النمو ومعدلات التجارة العالمية.

وأضافت الوزيرة خلال كلمتها في جلسة "الاقتصاد"، ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي المقام داخل العاصمة الإدارية: "الرؤية المستقبلية.. رؤية مصر 2030 تمت بشكل تشاركي مع القطاع الخاص من خلال تحديث التطورات المحلية.. والعمل على تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد يقوم على المعرفة.. توفير فرص عمل لائقة.. ونسعي إلى 7 – 8 % نمو مستدام".

وأشارت الوزيرة إلى أن وظائف المستقبل تشير إلى فقد 83 مليون وظيفة، وإضافة 69 مليون وظيفة جديدة تعتمد على التكنولوجيا، وهو ما نسعي إلى في إطار التوجه إلى مزيد من مشاركة القطاع الخاص، متابعة: "النظرة المستقبلية إلى هيكل الاقتصاد المصري وكفاءة التشغيل وضبط معدلات النمو.. تعزيز مشاركة القطاع الخاص.. عناصر داعمة من الحكومة وكفاءة المؤسسات والشمول المالي".