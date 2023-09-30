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هل يُسمح للوافدين بالتصويت فى غير محافظاتهم؟.. الهيئة الوطنية تجيب

السبت، 30 سبتمبر 2023 01:00 ص
هل يُسمح للوافدين بالتصويت فى غير محافظاتهم؟.. الهيئة الوطنية تجيب الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب - إبراهيم قاسم - أحمد عبد الهادى

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سمحت الهيئة الوطنية للانتخابات للناخبين المتواجدين فى محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي بأن يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 أمام أي لجنة من لجان الاقتراع المختصة فى المحافظة التى يتواجد فيها وفق الضوابط التي تحددها الهيئة.
 
وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات في توزيع الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، على المراكز الانتخابية والبالغ عددها 10 آلاف و85 مركزا على مستوى الجمهورية وفقا لمحل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، تمهيدا لإتاحة خدمة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية عبر الوسائل التي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.
 
ويحق لما يقرب من 65 مليون ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر الجاري عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى ولا يجوز التعديل فيها الا في حالتين قبل 15 يوم من الاقتراع وهى حذف المتوفين أو إضافة من صدر له حق بالإدراج في قاعدة البيانات.
 
ووفقا لقانون الانتخابات الرئاسية فإن الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي لكنه سمح القانون للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يدلى بصوته أمام أي لجنة من لجان الاقتراع المختصة فى المحافظة التى يتواجد فيها وفق الضوابط التي تحددها الهيئة ومن المقرر صدورها خلال ساعات.

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