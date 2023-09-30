نقيب الزراعيين: جميعنا خلف الرئيس السيسى للترشح لفترة رئاسية جديدة

وأوضح خليفة، خلال كلمته فى مؤتمر معلمى مصر يؤيدون الرئيس عبدالفتاح السيسى الترشح لفترة رئاسية جديدة ،: أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق التنمية فى كل المشروعات، ولن تجد جماعات الظلام التى تبث سمومها كل يوم على السوشيال ميديا ، ولكن بوعينا سوف نحمى انجازاتنا ، مضيفا : كل التحية لمؤسساتنا الوطنية لحماية الدولة المصرية وجميعنا خلف الرئيس السيسى الترشح لفترة رئاسية جديدة .

فيما قال الدكتور على شمس الدين ، رئيس جامعة بنها،: إننا نتذكر اين كنا منذ 10 سنوات وسنعرف لماذا نقف خلف الرئيس السيسى، والإجابة أنه أعاد لنا الاستقرار والأمن، واتقدم بالشكر للقوات المسلحة التى حمت الشعب من قوى الظلام، رغم التحديات الاقتصادية، إلا انها ظروف عالمية مؤقتة تبذل الدولة جهود كبيرة لتجاوزها، ونتطلع جميعا ونسعى إلى استمرار الاستقرار ، ودعم جهود التنمية فى كل القطاعات ، ومنها جهود كبيرة فى التعليم العالى لتوفير فرص لجميع الطلاب لدراسه ما يتمنوه.

وقال: "نجتمع اليوم لنبعث رسالة للرئيس أن وراءه شعب يؤيده ويسانده، ويقف دائما بجانب الرئيس السيسى قائد سفينة الوطن".