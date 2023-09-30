نقابة تمريض الإسماعيلية تحتفل باليوم العالمي للتمريض وتكرم المتميزين.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

احتفلت نقابة تمريض الإسماعيلية باليوم العالمى للتمريض وقد وجهت دكتورة كوثر محمود نقيب تمريض مصر الشكر لـ300 ألف ممرض وممرضة يمثلون رسالة التمريض في مصر ووصفتهم بأنهم "ملائكة الرحمة الذين تاجرو مع الله وربحوا الدنيا والآخرة".

وأكدت خلال كلمتها في الاحتفال باليوم العالمى للتمريض، الذي أقيم بقاعة المؤتمرات بالمجمع الطبى بالإسماعيلية، أن عدد التمريض بالإسماعيلية بلغ 6000 ممرض وممرضة نجحوا في الاندماج في منظومة التأمين الصحى الشامل التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضم الإسماعيلية في المرحلة الأولى، ووصلوا إلى مستويات عالمية وتفوقوا.

وقالت هيام النسر، نقيب تمريض الإسماعيلية إن الدكتورة كوثر أكدت على أن النقابة العامة تعتمد برامج تدريب دورية لرفع كفاءة التمريض بالمهارات التكنولوجية والحديثة في مهنة التمريض على مستوى العالم.

وخلال الاحتفال تم تكريم نقيب تمريض الإسماعيلية وعدد 250 من قيادات التمريض وأعضاء الخدمات التمريضية بأنحاء المحافظة، في مستشفيات التأمين الصحى الشامل ووزارة الصحة.

شارك في الإحتفال الدكتور محمد سامى، رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية والدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ودكتورة هيام النسر، نقيب تمريض الإسماعيلية ونواب البرلمان سامى سليم وأحمد بدران البعلى والدكتور أحمد دندش عضو لجنة الصحة بالبرلمان والعشرات من أعضاء نقابة التمريض والأطباء.

وقد بدأ الاحتفال بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء التمريض في جائحة كورونا وغيرها من الأحداث الطبية التي شارك فيها التمريض وضحى بأرواحه من أجل الوطن.