نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم المعرض الختامي لمنح مشروعات التخرج الهندسية

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي المعرض الختامي لمنح دعم مشروعات التخرج الهندسية، وذلك من خلال التعاون المشترك بين لجنة الخطة الاستراتيجية برئاسة المهندس علاء محجوب ولجنة الشباب برئاسة المهندس محمد قبيصي.

و شكر الدكتور هشام سعودي وكيل نقابة المهندسين المصرية ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية كافة الحضور وعبر عن فخره بالتعاون المشترك مع اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للعام الرابع على التوالي والذي يعكس نتاج مجهود مثمر كما اشاد بالمجهود المبذول من طلاب المشروعات المشاركة وكذلك أعضاء هيئة التدريس المشرفة على المشاريع بالمعرض و وجه التحية لكافة القائمين على نجاح المعرض وأن النقابة دائماً تفخر بكل مهندسيها وما يقدموه لرفعة قدر مهنة الهندسة.

وأشار الدكتور حسن لطفي رئيس لجنة منح مشروعات التخرج الهندسية بالنقابة، أن البرنامج هذا العام شهد تطوراً كبيراً وظهر ذلك في عدد المشروعات المتقدمة للحصول على الدعم والذي وصل إلى 81 مشروع تخرج لطلاب الهندسة وتم اعتماد وتمويل 50 مشروع من 6 كليات مختلفة ليكون إجمالي التمويل المقدم مليون جنيه في نطاق محافظة الإسكندرية وذلك ضمن برنامج مشروع بدايتي وأن المشاريع هذا العام شهدت نجاحاً كبيراً وتنافسية كبيرة.

وأشاد المهندس علاء محجوب رئيس لجنة الخطة الاستراتيجية بالنقابة، بالمجهود المبذول من كافة القائمين علي البرنامج خلال هذا العام وعلي دور الإكاديمية وتعاونها المثمر.

وفي الختام تقدم المهندس محمد قبيصي رئيس لجنة الشباب بنقابة المهندسين بالإسكندرية بخالص الشكر لجميع الحضور وجميع القائمين على تنظيم اليوم وتوجه بخصوص الشكر لكافة المشاريع المشاركة وأعضاء هيئة التدريس المشرفة على المشاريع واثني علي مجهودهم لابتكار مشاريع تخرج جعلتهم يتنافسون على المراكز الأولى و توجه بالشكر للجان التحكيم والتقييم والتي بذلت مجهودا كبيرا خلال المنحة وأن نجاح المنحة خلال هذا العام ما هو إلا استمرارا بما تم خلال الأعوام السابقة وأن لجنة الشباب دائماً تفخر بمشاركة الشباب في كافة الفعاليات التي تقدمها.

يذكر أنه قد تم تكريم اعضاء هيئة التدريس المشاركين في لجان التحكيم والتقييم والاساتذة المشرفين على مشاريع التخرج ولجنة ادارة منح مشروعات التخرج الهندسية والمهندس سامح حسن والمهندسة امينة حسن والمهندس أمير يوسف والمهندسة منة الله يسري.