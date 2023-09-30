اليوم السابع
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نقابة المعلمين تعقد مؤتمر "معلمو مصر يؤيدون السيسى فترة رئاسية جديدة" اليوم

السبت، 30 سبتمبر 2023 09:00 ص
نقابة المعلمين تعقد مؤتمر "معلمو مصر يؤيدون السيسى فترة رئاسية جديدة" اليوم خلف الزناتى نقيب المعلمين
كتبت آية دعبس

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تعقد النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، مؤتمرا بعنوان "معلمو مصر يؤيدون الرئيس عبد الفتاح السيسى الترشح لفترة رئاسية جديدة"، وذلك صباح اليوم السبت، الموافق 30 سبتمبر 2023.

وناشدت النقابة العامة للمهن التعليمية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، واستكمال المشروعات القومية الضخمة التي بدأت منذ تولى الرئيس زمام الأمور في عام 2014، وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو رجل المرحلة الحالية، وهو القادر على قيادة الوطن، ووجوده ضرورة ملحة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي انطلقت في عهده.

وأوضح نقيب المعلمين أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يمتلك كل مقومات القائد السياسي المحنك، وأنه رغم المؤامرات الخارجية والداخلية التي تواجه الوطن إلا أن نظام 30 يونيو بقيادة السيسي تمكن من التصدي لقوى الشر والإرهاب وتحملت مصر أعباء ضخمة في مواجهة الجماعات الإرهابية والمتطرفين، والتصدي لها بكل حزم وقوة، وتمكنت الدولة المصرية من دحر الإرهاب والقضاء عليه

 

وأضاف "الزناتي" : أن السيسي بجانب الحرب على الإرهاب تمكن من إعادة بناء الدولة، ووضع أسس ودعائم قوية للجمهورية الجديدة، والمشاريع القومية الضخمة التي بدأت في عهد الرئيس خير شاهد على ذلك وهي أكثر من أن يتم حصرها.  

 


نقابة المعلمين

الانتخابات الرئاسية

خلف الزناتى

ترشح الرئيس السيسى للانتخابات



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